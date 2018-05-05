«Катюша»: является ли эта песня военной?

«Катюша» во время Великой Отечественной войны была одной из самых любимых песен советских солдат. Теперь ее традиционно исполняют на праздновании Дня Победы. Даже некоторые боевые орудия военных лет были названы именно этим именем. Однако на самом деле «Катюша» появилась еще до войны.

За несколько лет до войны

Текст «Катюши» написал поэт Михаил Исаковский , а музыку — композитор Матвей Блантер . Причем, первые 4 строчки стихотворения Исаковский написал, что называется, влет, а вот дальше дело как-то не клеилось. Михаил Васильевич поделился своей проблемой с Блантером. Тот быстро набросал нехитрую мелодию, и под этот мотив к Исаковскому волей-неволей пришли остальные слова.

Эта история произошла в середине 1930-х годов. Тогда, конечно, война еще не началась, но в воздухе уже витал ее неотвратимый дух. Тем не менее, изначально песня задумывалась авторами, скорее, не как военная, а больше как лирическая.

Премьера «Катюши»

Премьера новой песни состоялась в конце 1938 года. Спела ее тогда, в холодный ноябрьский день, в Колонном зале Дома Союзов Валентина Батищева. Теперь имя этой исполнительницы практически забыто. А между тем в те годы она была очень популярна. В основном Батищева пела джаз и выступала с джаз-оркестром Виктора Крушевицкого. Он же аккомпанировал ей, когда Валентине Алексеевне выпала честь первой вынести на суд слушателей «Катюшу».

После того, как певица закончила петь, зал взорвался аплодисментами. Публика попросила Батищеву еще раз исполнить «Катюшу», а потом еще раз. Ставшую популярной песню после Батищевой пели и Лидия Русланова , и Георгий Виноградов и многие другие.

«Катюша» на фронте

Таким образом к 1941 году, то есть на начало Великой Отечественной войны, «Катюша» уже стала достаточно известной. Понятно, что среди фронтовиков популярность песни, в которой девушка ждет письма от возлюбленного-бойца, выросла в разы. Об этом говорит и тот факт, что солдаты зачастую всячески переделывали текст, придавая ему более военную окраску:

Пусть фриц помнит русскую «катюшу», Пусть услышит, как она поет: Из врагов вытряхивает души, А своим отвагу придает!

По одной из версий боевые орудия были прозваны советскими военными «катюшами» именно благодаря песне Блантера и Исаковского. В связи с этим обстоятельством появилась и такая версия одного из куплетов песни:

Разлетались головы и туши, Дрожь колотит немца за рекой. Это наша русская «катюша» Немчуре поет за упокой.

Так что с тех пор «Катюша» стала не просто лирической, но и самой настоящей фронтовой песней.