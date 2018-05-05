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Мэр Москвы поздравил народного артиста России Ю. Назарова с днем рождения
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Мэр Москвы поздравил народного артиста России Ю. Назарова с днем рождения 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте столичного градоначальника.
«Актер большого таланта, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства, подарили зрителям богатую галерею образов современников. Ваши глубокие и искренние работы украшают десятки популярных художественных фильмов. Поклонники музыки любят и ценят душевные песни в Вашем исполнении. Выступая с концертами на различных площадках, Вы своим искусством несете людям ценности добра, правды и патриотизма», — написал мэр.
Актер театра и кино Ю. Назаров родился 5 мая 1937 г. в Новосибирске. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина в 1960 г. В это же время поступил на службу в Театр им. Ленинского комсомола в Москве. С 1963 г. является актером Государственного театра киноактера. Дебют Ю. Назарова в кино состоялся в 1954 г. Всего за свою карьеру он сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах. ​
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