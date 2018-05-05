Елена Ваенга: «Делаю все, чтобы за этот концерт мне не было стыдно»

7 мая в 23:45 на Первом канале покажут концерт популярной певицы Елены Ваенги «Военные песни».

На концерте будут звучать лучшие песни военных лет: «Враги сожгли родную хату», «Темная ночь», «Журавли», «Бьется в тесной печурке огонь», «Вставай, страна огромная», «Ленинградки», «Десятый наш десантный батальон».

Свое решение исполнить эти песни Елена Ваенга объясняет очень просто:

— Есть вечные ценности, с которыми никто не может спорить: семья, традиции, настоящие народные праздники. В войну в нашей стране погибло более 25 миллионов человек. Нет ни одной семьи, которую она бы обошла. Поэтому память об этом — это святое. Это дань уважения нашим дедушкам и бабушкам. Я делаю все, чтобы за этот концерт мне не было стыдно.