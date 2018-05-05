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Софийская опера завершает подготовку к выступлениям на сцене Большого театра
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Софийская опера завершает подготовку к выступлениям на сцене Большого театра 

ТАСС 1 час назад
СОФИЯ, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Софийская опера готовится представить в Государственном академическом Большом театре России тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов», оперу Любомира Пипкова «Девять братьев Яны» и балет «Корсар» в постановке Эльдара Алиева. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС в субботу сообщил директор Софийского театра оперы и балета, академик Пламен Карталов.
"В Большой театр России мы возвращаемся 37 лет спустя (последнее выступление болгарского коллектива на сцене Большого театра состоялось в 1981 году — прим. ТАСС). Значение этого события огромно, для нас большая честь представить свои современные достижения перед взыскательной московской и международной публикой. Большой театр предложил Софийской опере две сцены — Новую и Историческую, и мы представим на них свою лучшую постановку, тетралогию Вагнера «Кольцо Нибелунгов», которая является вершиной оперного искусства, не знакомое россиянам болгарское произведение и популярный балет. Различные по стилю и жанру произведения представляют широкую палитру наших репертуарных горизонтов и отличных исполнителей, — рассказал Карталов.
"Наши гастроли восстанавливают традицию взаимодействия культур двух народов и их традиции, в которых искусство оперы и балета взошли на пьедестал", — добавил академик.
Продолжая, директор болгарского оперного театра подчеркнул, что Вагнера в исполнении болгарских артистов уже успели увидеть зрители всего мира. «Болгарского Вагнера смотрели зрители со всего мира, которые специально приезжали в Софию на наши представления, и во время гастролей в Германии. Интересно, что все исполнители тетралогии — болгарские певцы. Музыкальный язык оперы Любомира Пипкова „Девять братьев Яны“ соразмеряется по своей значимости с многими европейскими композиторами», — рассказал он.
"С нынешней постановкой «Яны» мы заново открываем это произведение для публики начала XXI века. Верю, что московский зритель уловит болгарский характер музыки и ее европейское измерение, прочтет, через исторический и символичный сюжет, ее современное послание", — добавил он.
Карталов также выразил уверенность, что «хорошо сделанная творческая работа откроет перспективы для реализации новых проектов двух театров». «Надеюсь, что наши дальнейшие отношения будут активными и плодотворными, полными новыми идеями», — подчеркнул маэстро.
О подготовке гастролей
Идея организации новых гастролей Софийской оперы на сцене Большого театра России возникла в 2012 году, когда прошли первые переговоры с участием министра культуры Болгарии в тот период Вежди Рашидова.
"Мы провели упорную и последовательную работу и заслужили доверие российских партнеров. Эти гастроли стали организационным и творческим делом единомышленников во имя искусства и будущего сотрудничества", — объяснил Карталов.
Программу российских гастролей болгарского оперного театра официально представят на пресс-конференции в Большом театре в Москве 11 мая.
12 мая москвичам покажут оперу Любомира Пипкова «Девять братьев Яны», 13 мая российского зрителя ждет встреча с классическим балетом «Корсар» в постановке главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева. А с 18 по 23 мая болгарские артисты исполнят тетралогию «Кольцо Нибелунгов» Вагнера.
Из Болгарии в Россию Софийский театр отправил девять фур с разнообразным сценическим оборудованием, декорациями и костюмами.
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