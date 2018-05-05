Участники III Всероссийского студенческого фестиваля MUSICA INTEGRAL дали концерт во ВГИКе 

Участники фестиваля, который проходит в Москве с 24 апреля по 6 мая, уже успели побывать на мастер-классах известных педагогов Московской консерватории, а также дать несколько концертов в доме-музее А. П. Чехова и И. С. Остроухова. Сцены для основных фестивальных концертов предоставили ДК МГУ им. М. В. Ломоносова, ВГИК имени С. А. Герасимова, МАрхИ. Заключительный гала-концерт пройдет в Большом зале Московской Консерватории им. П. И. Чайковского 6 мая.
В концерте на сцене ВГИКа приняли участие студенты учебных заведений Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Тюмени, Калининграда, Новосибирска, Иванова. Москву представляли МГУ, ВГИК, ГИТИС, Высшая Школа Экономики, МГТУ им. Баумана, МГИМО, МАрхИ, МГСУ, Московская Консерватория, РАМ им. Гнесиных. Всего около 80 человек.
Варвара Ермолаева, сопредседатель Ассоциации студенческих клубов, выспускница ВГИКа, один из организаторов фестиваля, занимается студенческим движениеми уже шесть лет. Перед концертом Варвара рассказала: «Мы придерживались такой структуры — основной ВУЗ города, например, Новосибирский государственный университет, его студенты и студенты местной консерватории объединяли силы, чтобы усилить состав. Старались делать пополам, музыкальные профессионалы и любители. За одним пультом сидят двое, один из них профессионал, другой непрофессионал. В первом отделении нашего концерта камерные ансамбли, в каждом ребята из разных городов. Во втором отделении камерный и симфонический оркестр. Мы заранее подбирали программу, высылали участникам партии. Они разучивали. Потом приехали в Москву и занимались сутками (смеется). По результатам трех основных фестивальных концертов будут выбраны лучшие ансамбли, наиболее яркие номера для совместных выступлений с известными артистами в гала-концерте. Струнные и духовые инструменты у студентов-немузыкантов личные. Фестиваль существует для того, чтобы навыки, полученные ребятами в музыкальной школе, не забывались, и была возможность заниматься и выступать на концертах. Со стороны профессиональных музыкантов, студентов музыкальных учебных заведений и непрофессиональных любителей, студентов немузыкальных ВУЗов наш фестиваль вызывает большой отклик, потому что главное — это общение людей разных профессий и это всегда интересно. Все участвующие по мере своих возможностей и профессий привносят что-то свое в фестиваль.»
В приветственном слове Екатерина Мечетина, председатель попечительского совета Ассоциации студенческих клубов классической музыки, член совета при президенте РФ по культуре и искусству, пианистка, лауреат международных конкурсов, сказала: «Этот проект имеет огромную социальную значимость. Это, действительно, приобщение к культуре не опосредованное, а непосредственное, через собственные руки. Наверное, нельзя ближе приблизиться к музыке, чем взяв в руки музыкальный инструмент, сыграть самому. Здесь собрались люди, которые считают, что музыка объединяет. Это является нашим девизом — MUSICA INTEGRAL. Мечтаем, чтобы наше движение росло, ширилось. Нам в этом помогает множество хороших и добрых людей. В этом году Ассоциация студенческих клубов классической музыки выиграла президентский грант. Нынешний III фестиваль проходит на новом уровне. И еще большая благодарность нашим друзьям, фортепианной фирме „Бехштейн“, которая специально для этого вечера привезла свой рояль.»
Концертные номера программы были для разных исполнительских составов — дуэт, трио, квинтет, септет. Было вокальное соло в исполнении студентки продюссерского факультета ВГИКа Марии Николаевой. Профессионалы и непрофессионалы сливались в звучании, выгодно оттеняя и, если надо, аккуратно затеняя неуверенного коллегу-любителя.
Председатель Ассоциации Борис Жилинский выразил общее мнение: «Особенно хочется поблагодарить студентов-профессионалов, которые вкладывают свое время, силы, труд в этот проект. Любители занимаются с утра до ночи, учат ансамблевые и оркестровые партии, а профессиональные музыканты помогают постичь тонкости мастерства. Сегодня с нами выступает Екатерина Васильевна Мечетина — это наше вдохновение, окрыление и главный талисман».
Пока на сцене играл камерный оркестр Концерт Вивальди, духовики, исполнители на медных духовых инструментах, терпеливо ждали своего выхода в коридоре легендарного ВГИКа, где учились Тарковский, Шпаликов, Шукшин. В заключение концерта Мечетина солировала за роялем фирмы «Бехштейн», а симфонический фестивальный оркестр играл аккомпанемент 3-его Концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Задача не из легких. Дирижировал выпускник Московской консерватории Николай Цинман. На сцене звучали будущие ученые, архитекторы, строители-инженеры, дипломаты, киношники и прочие специалисты, в общем, все музыканты, ну, в душе точно.