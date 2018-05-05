Участники III Всероссийского студенческого фестиваля MUSICA INTEGRAL дали концерт во ВГИКе

Участники фестиваля, который проходит в Москве с 24 апреля по 6 мая, уже успели побывать на мастер-классах известных педагогов Московской консерватории, а также дать несколько концертов в доме-музее А. П. Чехова и И. С. Остроухова. Сцены для основных фестивальных концертов предоставили ДК МГУ им. М. В. Ломоносова, ВГИК имени С. А. Герасимова, МАрхИ. Заключительный гала-концерт пройдет в Большом зале Московской Консерватории им. П. И. Чайковского 6 мая.

Варвара Ермолаева, сопредседатель Ассоциации студенческих клубов, выспускница ВГИКа, один из организаторов фестиваля, занимается студенческим движениеми уже шесть лет. Перед концертом Варвара рассказала: «Мы придерживались такой структуры — основной ВУЗ города, например, Новосибирский государственный университет, его студенты и студенты местной консерватории объединяли силы, чтобы усилить состав. Старались делать пополам, музыкальные профессионалы и любители. За одним пультом сидят двое, один из них профессионал, другой непрофессионал. В первом отделении нашего концерта камерные ансамбли, в каждом ребята из разных городов. Во втором отделении камерный и симфонический оркестр. Мы заранее подбирали программу, высылали участникам партии. Они разучивали. Потом приехали в Москву и занимались сутками (смеется). По результатам трех основных фестивальных концертов будут выбраны лучшие ансамбли, наиболее яркие номера для совместных выступлений с известными артистами в гала-концерте. Струнные и духовые инструменты у студентов-немузыкантов личные. Фестиваль существует для того, чтобы навыки, полученные ребятами в музыкальной школе, не забывались, и была возможность заниматься и выступать на концертах. Со стороны профессиональных музыкантов, студентов музыкальных учебных заведений и непрофессиональных любителей, студентов немузыкальных ВУЗов наш фестиваль вызывает большой отклик, потому что главное — это общение людей разных профессий и это всегда интересно. Все участвующие по мере своих возможностей и профессий привносят что-то свое в фестиваль.»

В приветственном слове Екатерина Мечетина , председатель попечительского совета Ассоциации студенческих клубов классической музыки, член совета при президенте РФ по культуре и искусству, пианистка, лауреат международных конкурсов, сказала: «Этот проект имеет огромную социальную значимость. Это, действительно, приобщение к культуре не опосредованное, а непосредственное, через собственные руки. Наверное, нельзя ближе приблизиться к музыке, чем взяв в руки музыкальный инструмент, сыграть самому. Здесь собрались люди, которые считают, что музыка объединяет. Это является нашим девизом — MUSICA INTEGRAL. Мечтаем, чтобы наше движение росло, ширилось. Нам в этом помогает множество хороших и добрых людей. В этом году Ассоциация студенческих клубов классической музыки выиграла президентский грант. Нынешний III фестиваль проходит на новом уровне. И еще большая благодарность нашим друзьям, фортепианной фирме „Бехштейн“, которая специально для этого вечера привезла свой рояль.»

Концертные номера программы были для разных исполнительских составов — дуэт, трио, квинтет, септет. Было вокальное соло в исполнении студентки продюссерского факультета ВГИКа Марии Николаевой . Профессионалы и непрофессионалы сливались в звучании, выгодно оттеняя и, если надо, аккуратно затеняя неуверенного коллегу-любителя.

Председатель Ассоциации Борис Жилинский выразил общее мнение: «Особенно хочется поблагодарить студентов-профессионалов, которые вкладывают свое время, силы, труд в этот проект. Любители занимаются с утра до ночи, учат ансамблевые и оркестровые партии, а профессиональные музыканты помогают постичь тонкости мастерства. Сегодня с нами выступает Екатерина Васильевна Мечетина — это наше вдохновение, окрыление и главный талисман».

Пока на сцене играл камерный оркестр Концерт Вивальди, духовики, исполнители на медных духовых инструментах, терпеливо ждали своего выхода в коридоре легендарного ВГИКа, где учились Тарковский, Шпаликов, Шукшин. В заключение концерта Мечетина солировала за роялем фирмы «Бехштейн», а симфонический фестивальный оркестр играл аккомпанемент 3-его Концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Задача не из легких. Дирижировал выпускник Московской консерватории Николай Цинман. На сцене звучали будущие ученые, архитекторы, строители-инженеры, дипломаты, киношники и прочие специалисты, в общем, все музыканты, ну, в душе точно.