Julia Smiles — о психологическом туризме, создании группы и переезде в Москву

Группа Julia Smiles родилась в Москве, формировалась в Барселоне и напитывалась музыкальным опытом по всему миру. Во главе — Юлия Крюкова , для которой Julia Smiles — уже не первый, но самый личный проект, сплетенный из мелодий, напетых укулеле и ксилофоном, и вдохновленных романтикой путешествий.

Стилистически она описывает свою музыку как смесь чиллвейва, попа и фолка. С рассказом Юлии о себе и своем творчестве портал Москва 24 начинает серию публикаций о девушках, формирующих столичную музыкальную сцену.

Julia Smiles сделана из… У меня есть песня Coquetry, Lace and Broken Hearts, из этого я и сделана — из кокетства, кружев и разбитых сердец.

О детстве В детстве я занималась танцами. Там мне всегда говорили, что я слишком выделяюсь и не вписываюсь в рамки коллективной работы — то я самая маленькая, то еще что-то. Из танцев я получила восприятие мира и отношение к телу, но быстро поняла, что не хочу быть профессиональным танцовщиком, мне было жалко свое тело. Профессиональные танцы — это жизнь, когда ты отдаешь свое тело на службу хореографу, а мне хотелось оставить его для себя. Я нашла в танцах пользу для себя, взяла ее, а дальше этот корабль поплыл без меня.

О начале занятий музыкой Я не училась в музыкальной школе, хотя всегда хотела. Свою первую песню я написала, достав с полки запылившуюся папину гитару, мне было лет пятнадцать. Перебирая струны с ладами, нашла какие-то положения, где она как-то звучала, и сочинила песню из пяти или шести куплетов про «Мастера и Маргариту» — так я вдохновилась этой историей.

Видео: YouTube/Julia Smiles

О первых группах и появлении Julia Smiles После школы был долгий период, когда я ничего не играла, но однажды друзья услышали, как я пою, и предложили записать песню: я в то время что-то пописывала в блокнот. Через некоторое время я собрала одну группу, потом вторую, и постепенно вещи стали принимать серьезный оборот. Правда, для меня это долгое время было как какой-то волшебный лес — я не верила, что все всерьез, и стала осознавать это только на второй или третий год.

Первым серьезным проектом была группа InWhite — во многих отношениях моя школа жизни, из которой я вынесла много ценных уроков (самый главный — осознание того, что музыка — это мое). У InWhite изначально была установка стать коммерчески успешным проектом, что и случилось однажды, когда наша песня «Море» прозвучала в фильме «Мамы». С другой стороны, это оказалось контентом, привязанным исключительно к конкретному событию, когда ты понимаешь, что тебя и твою музыку заочно знает большое количество людей, но в этом нет отдачи тебе как исполнителю, а это дает очень слабую степень удовлетворения.

Julia Smiles — постоянно видоизменяющаяся история, она началась с моего увлечения укулеле, в котором я нашла отдушину для себя. Это мой сольный проект, и основные решения, касающиеся того, что делает группа, зависят, в первую очередь, от меня.

Наш первый альбом вышел в прошлом году, сейчас мы записываем русскоязычный сингл и готовим русскоязычную программу, где будет пять или шесть песен, а после этого будем записывать англоязычный материал. То есть сейчас у нас существует некая концепция — разделение на русский и английский материалы. Возможно, это даже будут два разных формата, ориентированных на два разных рынка.

О выборе языка для песен и расширении аудитории Я пишу песни как на русском, так и на английском. Разница в том, что песни на русском рождаются дольше и тяжелее. Наверно, это связано с тем, что наш исторический и бессознательный пласт связан с неродной музыкальной культурой. Может быть, если бы у нас помимо классической музыки была бы еще какая-то классная музыкальная культура, которая занимала бы эту нишу, было бы легче в этом плане — за русский рок я не могу зацепиться. Порой я даже чувствую себя больше связанной с украинской музыкой: может быть, потому, что по женской линии я и связана с Украиной. Сейчас много хорошей современной музыки идет именно оттуда — мне нравится, как это звучит, выглядит и подается.

Сейчас у меня есть пара песен, которые я могу петь и на русском, и на английском. Здорово, когда получается такое ощущение ассимиляции. Для меня сейчас язык — это просто средство. Хорошо, когда его понимают, потому что в таком случае люди чувствуют еще связь с историей, которую ты рассказываешь, но главное — быть голосом, который может вести за собой зрителя, даже если он не понимает, о чем идет речь — это, наверное, самое сложное.

В Facebook нам регулярно пишет именно англоязычная аудитория со всего мира — люди готовы воспринимать тебя и твою музыку независимо от того, из какой ты страны или какой у тебя акцент. Я не вижу препятствий для выхода на другой музыкальный рынок при должной вере в себя, уверенности и элементарном вложении сил, так что эта задача есть, и главное — просто продолжать движение.

О творческих целях Мне хотелось бы свободно перемещаться по миру со своей музыкой. Хочется быть музыкантом, который не привязан ни к каким рамкам — ни к стилистическим, ни к границам государств, а чувствует себя свободно и спокойно и может в любой момент взять и выступить, где-то сыграть, записать альбом или не записать. Главное — удовольствие и наслаждение своей деятельностью без обременения.

О путешествиях Есть такая тема — психологический туризм, когда ты путешествуешь осознанно и, отправляясь куда-то, знаешь, зачем ты туда едешь и что хочешь там найти. Для меня в какой-то момент стало открытием, что путешествие дает тебе, в первую очередь, новые знания о себе. Выходя таким простым образом из своей зоны комфорта, ты сталкиваешься с самим собой и своими страхами и ограничениями.

Первым знаковым путешествием для меня была поездка на две недели в одиночестве в Барселону. Она организовалась спонтанно, я жила у художницы, которая делает кукол, и это было для меня настоящее приключение. Хотя я не делала ничего особенного — просто гоняла на велике, зависала на пляже, но поездка дала мне настолько глубокую работу с собой, что я вернулась домой изменившейся. Это была отправная точка, когда я поняла, что могу и готова делать что-то свое. В дальнейшем я уже понимала, что дают путешествия, и ездила осознанно. В Англию — подпитаться музыкальной историей и пообщаться c людьми, которые этим заняты, покататься в тур-автобусе с группой — за опытом, который может зарядить и показать возможность альтернативы. В Индию — чтобы зарядиться энергией в плане музыки, там тоже потрясающая музыкальная культура. И когда ты ставишь такую задачу, тебе попадаются люди, которые помогают ее реализовать. Очень хочу съездить в Исландию — в этой стране тоже есть собственная, очень богатая музыкальная культура. Мне бы хотелось, чтобы и в моей музыке в ее универсальном варианте слышалось, что я из России. Чтобы люди слушали и чувствовали — да, тут есть что-то такое, это вот оттуда, где лес и Волга, это чувствуется.

Видео: YouTube/Julia Smiles

Об аудитории Зритель дает очень классное ощущение обмена энергией. Для себя я когда-то сформулировала, что пусть на концерте будет хоть пять зрителей, я, скорее всего, буду радоваться так же, как если их будет пять тысяч. Для меня лично музыка — это удовольствие и ресурс радости, деятельность, от которой я не жду никакой отдачи. Я понимаю, что буду всегда ею заниматься, неважно — у себя на страничке в инстаграме, выкладывая там свои песни, или в группе, выступая для публики.

Сейчас я уже чувствую себя так уверенно, что понимаю: в любой момент жизни я могу играть с кем угодно. С другой стороны, я понимаю, что всегда могу сделать какой-то шаг в сторону и не быть привязанной ни к чему. Зритель есть на любом из этапов творчества, он присутствует и наблюдает за тобой, но мне хорошо и дома в кровати с укулеле, и на сцене перед зрителями — это примерно одинаковый эффект. Мне просто классно и кайфово.

О Москве Я из Петербурга, в Москву переехала из-за того, что в какой-то момент для меня Питер оказался провинциальным. Это очень сильный культурный город с культурным пластом, но в какой бы сфере ты ни работал, рано или поздно попадаешь в круг людей, где все знают друг друга. В Москве поток смены людей и обстановки намного мощнее — люди могут переходить из одной сферы в другую, переезжать, это муравейник для работы, где ты устаешь, но это состояние хронической усталости приносит свои плоды, если подходить к этому движению с ресурсом.

Москва одновременно движется, давит и стимулирует. Одно из первых мест, которые мне понравились здесь — Китай-город, есть в нем и его миниатюрности какая-то душевность. Еще Сад имени Баумана, парк «Коломенское», где я люблю бегать, там очень хорошая энергетика, маршрут от Новокузнецкой по набережной до Музеона и обратно через мост.

О свободном времени Я люблю шить. Недавно сшила рубашку, сейчас скачала выкройку, чтобы сшить футболку молодому человеку и себе летнее платье. Это очень медитативный процесс, деятельность, которая помогает уйти от московского стресса и беготни.

О суперспособностях Если бы я могла владеть суперспособностью, то выбрала бы возможность путешествия во времени и пространстве, как Доктор Кто. Хотя мне кажется, этот навык не просто так из головы придуман: когда мы научимся полностью использовать потенциал мозга, может быть, мы и это сможем.

Видео: YouTube/Julia Smiles

О музыкальных героях Мои герои — Бьорк , маленькое существо с огромным количеством энергии и смелости, которое себя постоянно создает и пересоздает; Бен Ховард — я восхищаюсь его профессиональной свободой и отсутствием рамок; Radiohead целиком как явление — нет второй такой группы, которая бы вселяла такую большую уверенность в том, что все возможно; певица Aurora из Норвегии — восхищаюсь ее верой в светлое в этом мире и считаю это суперспособностью.

Коротко о главном Людное место или уединенное? — Уединенное. Пляж или улица большого города? — Пляж. Бар или ресторан? — Ресторан. Рок или этно? — И то, и то. Европа или Азия? — Так нельзя! «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» или «Форма воды»? — «Три биллборда». Талант и бедность или слава и компромисс? — Слава и компромисс. Басист или вокалист? — Вместе. 2007 или 2018? — 2018.

Лиза Минаева