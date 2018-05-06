«Все на борт»: в Португалии стартует «Евровидение»

Церемония открытия конкурса «Евровидение» пройдет в воскресенье, 6 мая, в Музее искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Тема музыкального состязания в этом году — океан, а девиз — All aboard! («Все на борт!»).

Россию представит Юлия Самойлова . Ее выбрали для участия в конкурсе еще в прошлом году, но Служба безопасности Украины , где проходило Евровидение-2017 запретила певице въезд в страну сроком на три года. По мнению СБУ, девушка нарушила украинское законодательство, когда в 2015 году выступила на концерте в Крыму.

Европейский вещательный союз тогда заявил, что глубоко разочарован решением Украины и предложил Первому каналу участвовать дистанционно или заменить Самойлову, однако Россия отказалась. В этом году певица выступит с песней I Won't Break.

Клип на эту песню набрал в Youtube почти 2,5 млн просмотров. Над новой композицией Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад. Среди них рок-музыкант и продюсер Леонид Гуткин . Он участвовал в создании песен других наших исполнителей, которые ездили на «Евровидение».

По словам Гуткина, песня Юлии Самойловой в этом году «очень личная. Она о силе духа девушки, вдохновившей столь многих». Певица выступит в платье, по форме напоминающем гору. На кадрах с репетиций, которые появились в сети, заметно, что из-за него практически не видно инвалидной коляски исполнительницы. О шансах россиянки рассуждает музыкальный обозреватель « Аргументов и фактов » Владимир Полупанов:

Владимир Полупанов музыкальный обозреватель «Аргументов и фактов» «Нашей барышне ничего хорошего не светит, ее даже не ставят в десятку и прочат ей место после 20, можно сказать, среди аутсайдеров. Я думаю, что, конечно, в этом году России, в принципе, наверное, не могло светить какое-то высокое место, потому что достаточно серьезная на Западе развернулась антироссийская кампания. Я думаю, что, конечно, это тоже свою роль сыграло, потому что симпатии голосующих, конечно, не на нашей стороне. Надо все-таки туда ехать и достойно представлять страну. Я думаю, что у Юли Самойловой это получится. Я знаю, как придуман этот номер, достаточно будет стильно и красиво. Не будут подчеркнуты какие-то ее особенности, связанные со здоровьем. В общем, она — певица достаточно средненькая. Она, в общем, мне кажется, и сама это понимает, но то, что она проделала вот такой вот путь — от никому не известной девушки с ограниченными возможностями до представительницы страны на таком серьезном песенном форуме, это говорит о силе ее характера, о том, что она личность. Я считаю, что выбор был сделан правильный в прошлом году. В этом году абсолютно правильное решение послать именно ее. В этом году, мне кажется, „Евровидение“ как никогда очень слабый конкурс. Не могу сказать, что есть какие-то прямо ярчайшие исполнители, которых можно отменить. Из того, что представлено букмекеры, прочат победу Нетте Барзилай. Это израильская певица с песенкой „Toy“. Она яркая сама по себе артистка, харизматичная, веселая толстушка. Я соглашусь с букмекерами, у нее великие шансы победить, и ее песня на всем этом фоне унылом достаточно запоминающаяся и яркая».

К слову, в этом году на сцену «Евровидения» выйдет и победитель 2009 года Александр Рыбак , норвежец с белорусскими корнями. Ему букмекеры предрекают второе место.

Первый полуфинал «Евровидения» пройдёт 8 мая, второй, на котором будет выступать представительница России, — 10 мая, а финал конкурса назначен на 12 мая число.