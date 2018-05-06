В Сатке пройдет музыкальный фестиваль имени Елены Образцовой 

На фестивале выступят Дирижер и пианист Константин Орбелян, лучшее сопрано современности Вероника Джиоева, скрипач Дмитрий Махтин. Вместе с профессионалоьными музыкантами на сцене появится 11-летняя скрипачка Анна Зильберборд. «За несколько месяцев до ее кончины мы встретились на музыкальном фестивале. Елена Васильевна была в жюри. Чувствовала она себя очень плохо, мы знали, как она страдает. Но ни намеком она не пожаловалась нам. За кулисами Елене Васильевне кололи обезболивающие, и она шутила и по вечной своей привычке травила анекдоты. Такой я ее и запомнила: с победной улыбкой и гордо поднятой головой», — передает Комсомольская правда слова Вероники Джиоевой о Елене Образцовой. В программе фестиваля арии из опер «Севильский цирюльник», «Сильва», «Джанни Скикки», «Манон Леско». Гостям мероприятия покажут документальный фильм о Елене Образцовой.