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В Самаре с сольным концертом выступит исполнительница и участница ВФМС-2017 Екатерина Яшникова
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В Самаре с сольным концертом выступит исполнительница и участница ВФМС-2017 Екатерина Яшникова 

Волга Ньюс 3 часа назад
В воскресенье, 6 мая, в рок-баре «Подвал» (Галактионовская, 46) состоится концерт Екатерины Яшниковой. Автор и исполнитель песен и стихов, художница живет в Москве. В 2018 г. она отправилась в очередной гастрольный тур по России и вновь включила в него Самару. Всего же исполнительница побывает с концертами в 12 городах. В прошлом году она впервые посетила Самару и выступила перед своими поклонниками. В октябре 2017 г. девушка стала одной и 25 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, представляя на форуме Москву. В один из дней исполнительница посетила стенд Самарской области и вручила делегации губернии в подарок авторскую открытку.
"Я увидела, насколько красива Самара — ее набережная, ее старая пивоварня, площади, места, где происходят театральные фестивали… Потрясающе! Мне кажется, что из всех городов, где я была, Самара у меня останется в памяти как самый яркий и самый дружелюбный город", — поделилась тогда впечатлениями от города Екатерина Яшникова.
На своих концертах Яшникова читает стихи и исполняет песни, рассказывает истории из своей жизни и делится сокровенными мыслями.
Начало концерта в 20:00. Встреча ВКонтакте: https://vk.com/yashnikovavsamare.
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