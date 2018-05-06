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Эксперт: воссоединение группы АВВА — это, скорее, культурологический проект
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Эксперт: воссоединение группы АВВА — это, скорее, культурологический проект 

Газета.Ru 2 часа назад
Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал, что воссоединение группы АВВА — это, скорее, культурологический проект, нежели коммерческий, передает НСН.
"АВВА — это настолько уже монументальная история мировой музыки, настолько у самих музыкантов «все в порядке», что им объединяться из банального и примитивного желания что-то заработать ни к чему. Коллектив давно распался, вошел в историю и стал самым продаваемым за прошедшие годы.
На мой взгляд, это больше культурологический момент, потому что это культовый коллектив, интерес к которому в мире не утихает. Их музыка, записанная в блистательные 70-е годы, остается очень актуальной и сегодня. Мне кажется, что все это делается ради идеи", — пояснил он.
Шведская группа АВВА в преддверии своего голографического мирового турне анонсировала выход двух новых песен. Как сообщили музыканты в официальном Instagram, спустя 35 лет они «вчетвером почувствовали желание снова собраться и поработать в звукозаписывающей студии».
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