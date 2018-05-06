На Самойлову набросились зрители

Скандалов вокруг Евровидения с каждым годом становится все больше и больше. В основном, они все сводятся к политике и разгораются между странами, но в этот раз мы отличились и решили большинством наброситься на нашего же представителя.

Юлия Самойлова уже во второй раз пытается попасть на конкурс, однако в прошлом году Украина не пустила девушку на свою территорию. В этом году Юле все же удалось стать полноправной участницей, в Сети даже уже появились видео с репетиций.

Именно там в комментариях зрителя, наши соотечественники, и устроили травлю артистки. Большинство из тех, кто отписался под видео, считают, что Юля недостойна представлять нашу страну и наша эстрада имеет гораздо более талантливых представителей. Кто-то даже предложил отправить на вокальный конкурс Бузову.

А что вы думаете на этот счет?