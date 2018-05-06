Николаев отказался сотрудничать с Аллегровой

Композитор Игорь Николаев сообщил, что не готов создавать новые песни для певицы Ирины Аллегровой. Николаев аргументировал свое решение: "«Мне кажется, у Иры старые песни интересные. Если бы вдруг мы стали новыми, то и песни появились бы. Я написал Ире больше двадцати песен. Мне кажется, что я высказался по всем вопросам", — цитирует композитора starhit.ru

При этом Николаев добавил, что дальнейшее совместное творчество будет возможно, если появятся кардинально новые идеи. По мнению Николаева, артистка не испытывает дефицита в новых композициях, ведь с ней сотрудничают талантливые молодые авторы. По словам артиста, зрителям не нужны его новые песни, ведь они гораздо больше хотят услышать старые и любимые композиции. Напомним, что творческий союз Игоря Николаева и Ирины Аллегровой по праву считается одним из самых успешных за всю историю российского шоу-бизнеса.убликует

А пока Игорь Николаев публикует в Инстаграм собственные проекты.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 4 Май 2018 в 3:50 PDT