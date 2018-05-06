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Учёные сообщили о роли музыки в семейных отношениях
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Учёные сообщили о роли музыки в семейных отношениях 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Исследователи Аризонского университета проанализировали роль музыки в отношениях между взрослыми и детьми. Оказалось, что совместное прослушивание песен помогает укреплению семейных отношений в последующие годы, передаёт «Meddaily».
Учёные выяснили, что человек, который с родителями совместно слушал музыку, спустя десятилетия оставался в тёплых отношениях с ними.
В научной работе приняли участие респонденты от 21 года (возраст полного совершеннолетия в США). Исследователи опросили молодых людей о наличии общих с родителями музыкальных вкусов в детстве и юношестве, а так же просили прокомментировать нынешние отношения в себе.
Фото: Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори
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