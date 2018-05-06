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В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко завершился IV Московский фестиваль молодых деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо
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В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко завершился IV Московский фестиваль молодых деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Н. Л. Бидлоо занимает особое место в истории российской науки и культуры.
В ГВКГ имени Н. Н. Бурденко завершился IV Московский фестиваль молодых деятелей искусств имени Н. Л. Бидлоо.
Н. Л. Бидлоо занимает особое место в истории российской науки и культуры. Именно ему Пётр I в 1706 году поручил возглавить «Московскую гошпиталь» — первое государственное медицинское лечебное и учебное учреждение России. Во многом благодаря ему, обрело начало становление российской медицинской науки и практики. По инициативе Н. Л. Бидлоо, был создан госпитальный театр, чьи спектакли оставили заметный след в истории русской сцены. В сфере постоянных интересов Н. Л. Бидлоо была и музыка.
Около пятнадцати лет в величественном зале административного корпуса госпиталя, возведённом на рубеже XVIII-XIX в.в., практически еженедельно звучит орган. Профессор Московской консерватории А. А. Паршин и его коллеги и ученики дарят пациентам и сотрудникам госпиталя музыку, свой талант и душу.
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