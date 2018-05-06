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В Самаре прошла «Пасха над Волгой»
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В Самаре прошла «Пасха над Волгой» 

ТРК Губерния 15 минут назад
Фото: ТРК Губерния
III Межрегиональный фестиваль хоровой музыки посвятили 25-летию служения митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия в нашей губернии. По традиции местом проведения «Пасхи над Волгой» стал Духовно-просветительский центр «Кириллица». В течение двух фестивальных дней хоровые коллективы и ансамбли из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Москвы, Рыбинска, Ульяновска и других городов демонстрировали свое вокальное мастерство. В программе — не только духовные песни, но и светские произведения, образцы русской хоровой музыки. На заключительном гала-концерте, который состоялся в воскресенье, выступили 16 коллективов. Пока «Пасха над Волгой» имеет фестивальный формат, но уже в следующем году организаторы не исключают, что добавится и конкурсная составляющая. Репортаж с гала-концерта смотрите в понедельник, 7 мая, в программе «Новости Губернии».
Фото: ТРК «Губерния»
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