В Самаре прошла «Пасха над Волгой»

III Межрегиональный фестиваль хоровой музыки посвятили 25-летию служения митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия в нашей губернии. По традиции местом проведения «Пасхи над Волгой» стал Духовно-просветительский центр «Кириллица». В течение двух фестивальных дней хоровые коллективы и ансамбли из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Москвы, Рыбинска, Ульяновска и других городов демонстрировали свое вокальное мастерство. В программе — не только духовные песни, но и светские произведения, образцы русской хоровой музыки. На заключительном гала-концерте, который состоялся в воскресенье, выступили 16 коллективов. Пока «Пасха над Волгой» имеет фестивальный формат, но уже в следующем году организаторы не исключают, что добавится и конкурсная составляющая. Репортаж с гала-концерта смотрите в понедельник, 7 мая, в программе «Новости Губернии».

Фото: ТРК «Губерния»