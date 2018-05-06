Без бокала нет вокала: что петь за столом, чтобы не было стыдно

Ни одно застолье не обходится без русских народных песен. Конечно, самая популярная тема — это любовь. Как появились застольные песни, и почему их авторов практически никто не знает, выяснила корреспондент «МИР 24 » Екатерина Рогальская.

Застольные песни исполняли всегда. На Руси без них не обходилось ни одного праздника. Раньше это была народная музыка, которая передавалась из уст в уста. Сегодня по-настоящему народных песен не так много.

«Большинство песен, которые сейчас исполняются за столом — это авторские песни. Их сложилось два типа: это традиционно народные песни — легендарные «Шумел камыш», «Окрасился месяц багрянцем…». Вторая группа песен, которая сложилась уже в ХХ веке, — это откровенно авторские песни, которые тем не менее постоянно поются. Это, например, «Старый клен стучит в окно…», — пояснила фольклорист Варвара Добровольская.

Участники фольклорной группы «У барина» знают все застольные песни. На корпоративах их просят исполнять, в основном, одно и то же.

«Мы любим петь наши советские песни, потому что они очень любимы в народе, и мне кажется, что застольные песни — это как раз те песни, которые пришли из советского времени. Советские песни — это те песни, которые пришли к нам из кинофильмов, есть замечательный фильм «Весна на заречной улице», «Девчата», «Иван Бровкин», — отметил руководитель фольклорной группы «У барина» Виктор Баринов

Секрет застольных песен в их простоте. Душевная мелодия в сочетании с текстами, близкими каждому человеку.

«Чем слова проще, тем ты больше для себя находишь что-то по жизни близкого, тем, наверное и запоминается быстрее. Вот одна из таких песен, которые всегда подхватывают — это «Ой, мороз, мороз», потому что в ней поется и о любви, и про коня, и про жену», — добавил Баринов.

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А песня-то, оказывается, не народная. У нее есть автор. «Ой, мороз» сочинили в 54-м году для Воронежского русского хора. Хотя кто-то утверждает, что в народе существовала похожая композиция. А не менее знаменитую песню «Ой, цветет калина» написал Исаак Дунаевский

Раньше за столом не только пели, но еще играли на музыкальных инструментах. Причем на самых простых, сделанных из подручных материалов. Некоторые умели играть на рожке, а кто-то играл на бересте или даже на пиле.

Главная тема застольных песен — это любовь. Поэтому часто Кобзоны и Пугачевы из народа выбирают популярные русские романсы.

На выступлениях академического ансамбля Росгвардии публика всегда подпевает. «Смуглянка», «Катюша», «На поле танки грохотали» — эти песни известны с самого детства. Да и сегодня за столом большим певцом может почувствовать себя каждый, а если уж выпьет для храбрости, то слушателем концерта по заявкам станет весь дом.

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