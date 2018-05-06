Каких женщин хотели мужчины в 1904 году

Газета «Русский листок» выходила в Москве ежедневно с 1890 по 1907 год. Позиционировалась как «ежедневная газета политики, общественной жизни и литературы». Позже считалась «внепартийным органом» и неоднократно объявляла своим читателям, что является голосом русских людей умеренно-передовых взглядов. В действительности направление издания было реакционным.

Часто вместе с газетой подписчикам доставляли иллюстрированные дополнения. Одним из таких «допников» стал «Альбом русских красавиц». Альбом был выпущен вместе с одним из номеров 1904 года и содержал фотографии самых красивых представительниц всех культур, проживавших в то время на территории Российской империи. Вполне возможно, что «сборник красоты» был призван показать все прекрасное многообразие Великой Империи, а может — просто поднять настроение мужской половине подписчиков.

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