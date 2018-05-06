Ещё
Каких женщин хотели мужчины в 1904 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каких женщин хотели мужчины в 1904 году 

Bigpicture.ru 14 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Газета «Русский листок» выходила в Москве ежедневно с 1890 по 1907 год. Позиционировалась как «ежедневная газета политики, общественной жизни и литературы». Позже считалась «внепартийным органом» и неоднократно объявляла своим читателям, что является голосом русских людей умеренно-передовых взглядов. В действительности направление издания было реакционным.
Часто вместе с газетой подписчикам доставляли иллюстрированные дополнения. Одним из таких «допников» стал «Альбом русских красавиц». Альбом был выпущен вместе с одним из номеров 1904 года и содержал фотографии самых красивых представительниц всех культур, проживавших в то время на территории Российской империи. Вполне возможно, что «сборник красоты» был призван показать все прекрасное многообразие Великой Империи, а может — просто поднять настроение мужской половине подписчиков.
Humus
Bigpicture.ru: последние новости
Что скрывается за кадром «идеальных» фотографий в инстаграме Как снимали самую эротическую сцену советского кино Кино не для всех: 10 сильных фестивальных фильмов, про которые никто не говорит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?10
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
10 сериалов, которые смотрят запоем11
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение