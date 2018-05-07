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В Московской консерватории пройдет фестиваль «Дню Победы посвящается…»
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В Московской консерватории пройдет фестиваль «Дню Победы посвящается…» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Шестой Международный фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…» откроется в Большом зале Московской консерватории (МГК) 7 мая, сообщили в пресс-службе МГК.
Художественный руководитель фестиваля профессор Александр Соловьев рассказал, что идея такого фестиваля «возникла из потребности осмыслить тему Великой Отечественной войны через существующие в самых различных жанрах произведения искусства».
Симфоня надежды
Фестиваль начнется в преддверии праздника в Большом зале Московской консерватории (БЗК) с Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении Государственной симфонической академической капеллы России под управлением народного артиста России Валерия Полянского.
"Седьмую симфонию часто называют симфонией Победы. Но я ее так не мыслю. Скорее это симфония борьбы или симфония надежды… Счастлив, что мне доверили открывать фестиваль «Дню победы посвящается…», и я имею возможность еще раз прикоснуться к этой великой симфонии. Всякий раз, дирижируя, открываю в ней для себя что-то новое", — сказал РИА Новости Полянский.
Памяти солдата
Проект «Баллада о неизвестном солдате», запланированный на 8 мая в Рахманиновском зале, станет данью памяти выдающегося выпускника Московской консерватории Иосифа Михайловского, директора Тульской филармонии, которая носит теперь его имя, а в годы войны — летчика-конструктора, командира звена.
В этом вечере примут участие юные музыканты: Старший хор МГДМШ имени Прокофьева, Хор Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов» и воспитанники Тульского суворовского училища. Также выступит Московский камерный оркестр «Времена года».
Дорогами Высоцкого
В День Победы 9 мая в Малом зале консерватории запланирована программа «Дорогами Высоцкого». Впервые в МГК будут звучать песни Владимира Высоцкого –— о войне, о любви, о дружбе и верности. Прозвучат новые аранжировки «Песни о друге», «Баллады о времени», «Баллады о борьбе», «Песни Мари» и других.
В концерте вместе с Камерным хором Московской консерватории примут участие актер, режиссер, директор «Дома Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий, джазовая певица Кристина Аглинц, режиссер Петр Татарицкий. Ряд песен будет исполнен в сопровождении органа Евгении Кривицкой.
Песни войны
"Я люблю тебя, жизнь!" — так называется проект, который будет представлен 10 мая в Большом зале консерватории. В этот вечер прозвучат популярные песни о войне в сопровождении Большого Концертного оркестра имени Силантьева под руководством Александра Клевицкого.
Завершать фестиваль 20 мая в БЗК будет Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и Военно-музыкальное училище имени Халилова.
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