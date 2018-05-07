В Московской консерватории пройдет фестиваль «Дню Победы посвящается…»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости . Шестой Международный фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…» откроется в Большом зале Московской консерватории (МГК) 7 мая, сообщили в пресс-службе МГК.

Художественный руководитель фестиваля профессор Александр Соловьев рассказал, что идея такого фестиваля «возникла из потребности осмыслить тему Великой Отечественной войны через существующие в самых различных жанрах произведения искусства».

Симфоня надежды

Фестиваль начнется в преддверии праздника в Большом зале Московской консерватории (БЗК) с Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении Государственной симфонической академической капеллы России под управлением народного артиста России Валерия Полянского

"Седьмую симфонию часто называют симфонией Победы. Но я ее так не мыслю. Скорее это симфония борьбы или симфония надежды… Счастлив, что мне доверили открывать фестиваль «Дню победы посвящается…», и я имею возможность еще раз прикоснуться к этой великой симфонии. Всякий раз, дирижируя, открываю в ней для себя что-то новое", — сказал РИА Новости Полянский.

Памяти солдата

Проект «Баллада о неизвестном солдате», запланированный на 8 мая в Рахманиновском зале, станет данью памяти выдающегося выпускника Московской консерватории Иосифа Михайловского, директора Тульской филармонии, которая носит теперь его имя, а в годы войны — летчика-конструктора, командира звена.

В этом вечере примут участие юные музыканты: Старший хор МГДМШ имени Прокофьева, Хор Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов» и воспитанники Тульского суворовского училища. Также выступит Московский камерный оркестр «Времена года».

Дорогами Высоцкого

В День Победы 9 мая в Малом зале консерватории запланирована программа «Дорогами Высоцкого». Впервые в МГК будут звучать песни Владимира Высоцкого –— о войне, о любви, о дружбе и верности. Прозвучат новые аранжировки «Песни о друге», «Баллады о времени», «Баллады о борьбе», «Песни Мари» и других.

Песни войны

"Я люблю тебя, жизнь!" — так называется проект, который будет представлен 10 мая в Большом зале консерватории. В этот вечер прозвучат популярные песни о войне в сопровождении Большого Концертного оркестра имени Силантьева под руководством Александра Клевицкого.

Завершать фестиваль 20 мая в БЗК будет Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и Военно-музыкальное училище имени Халилова.