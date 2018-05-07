В День Победы по всей Москве пройдут концерты, спектакли и фотовыставки 

Как сообщает портал столичного правительства, центральной точкой празднования Дня Победы в Москве станет Красная площадь. Здесь пройдет парад с участием 12,5 тысячи военнослужащих и 120 единиц техники. 8 и 9 мая на площадках у храма Христа Спасителя и на Поклонной горе пройдут концерты, на которых выступят известные симфонические оркестры и звезды российской эстрады. Также в эти дни на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах пройдет историческая фотовыставка архивных снимков «Лица Победы». В столичных парках 9 мая горожан будут ждать выступления театральных труп и известных музыкальных исполнителей. Кроме того, на площадях трех вокзалов 9 мая запланирована концертная программа «Вокзалы Победы».