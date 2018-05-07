Ники Минаж выпустила два новых клипа

Американская хип-хоп исполнительница выпустила одновременно два клипа, снятых на композиции «Chun-Li» и «Barbie» Tingz. Представленные треки войдут в новую пластинку Минаж, дата релиза которой пока не сообщается.

Режиссером видео «Chun-Li» выступил известный фэшн-фотограф Стивен Кляйн . В нем Минаж предстала в образе сексуального персонажа популярной видеоигры Street Fighter. За сложносочиненные образы в стиле sci-fi отвечала визажист с мировым именем Пэт Макграт.

Автором клипа «Barbie Tingz» стала сама Ники. В этом ей помогал Джованни Бьянко, креативный директор итальянской версии журнала Vogue.

Напомним, последний на данный момент альбом Минаж, получивший название «The Pinkprint», вышел в 2014 году.