Наталья Фриске снова выйдет на сцену 

В 2007 году Наталья Фриске выступала в составе женской поп-группы «Блестящие», в свое время прославившей ее ныне покойную старшую сестру Жанну. Но спустя примерно год девушка решила покинуть коллектив и заняться косметологией.
Однако в 2016 году она нашла в себе силы выступить на памятном вечере артистки. Известно, что в грядущем октябре также планируется выступление, посвященное исполнительнице. По словам продюсера Алексея Холопцева, Наталья, скорее всего, исполнит несколько песен сестры. Также среди гостей будут приглашены коллеги и друзья звезды: Ольга Орлова, Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров и другие, передает «СтарХит».