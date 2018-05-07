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Наталья Фриске снова выйдет на сцену
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Наталья Фриске снова выйдет на сцену 

WomanHit.ru 23 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
В 2007 году Наталья Фриске выступала в составе женской поп-группы «Блестящие», в свое время прославившей ее ныне покойную старшую сестру Жанну. Но спустя примерно год девушка решила покинуть коллектив и заняться косметологией.
Однако в 2016 году она нашла в себе силы выступить на памятном вечере артистки. Известно, что в грядущем октябре также планируется выступление, посвященное исполнительнице. По словам продюсера Алексея Холопцева, Наталья, скорее всего, исполнит несколько песен сестры. Также среди гостей будут приглашены коллеги и друзья звезды: Ольга Орлова, Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров и другие, передает «СтарХит».
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