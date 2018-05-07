Сестра Жанны Фриске возвращается на сцену после 10-летнего перерыва

Наталья Фриске после 10-летнего перерыва снова выйдет на сцену. Младшая сестра Жанны примет участие в благотворительном концерте «Жанна Фриске — Я рядом!». Мероприятие состоится 1 октября в Театриуме на Серпуховке. Наталья споет дуэтом с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым . В начале года артисты записали совместную песню «Две планеты».

Напомним, Наталья участвовала в группе «Блестящие» в 2007-2008 годах. Но тогда она сильно устала от гастрольной жизни и приняла решение покинуть коллектив. Сейчас Наталья работает стилистом, а также косметологом.

Интересно, захочет ли после этого выступления Наталья снова начать покорять музыкальный Олимп?

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Фото:Instagram