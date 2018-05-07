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Сестра Жанны Фриске возвращается на сцену после 10-летнего перерыва
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Сестра Жанны Фриске возвращается на сцену после 10-летнего перерыва 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Наталья Фриске после 10-летнего перерыва снова выйдет на сцену. Младшая сестра Жанны примет участие в благотворительном концерте «Жанна Фриске — Я рядом!». Мероприятие состоится 1 октября в Театриуме на Серпуховке. Наталья споет дуэтом с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. В начале года артисты записали совместную песню «Две планеты».
Напомним, Наталья участвовала в группе «Блестящие» в 2007-2008 годах. Но тогда она сильно устала от гастрольной жизни и приняла решение покинуть коллектив. Сейчас Наталья работает стилистом, а также косметологом.
Интересно, захочет ли после этого выступления Наталья снова начать покорять музыкальный Олимп?
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Фото:Instagram
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