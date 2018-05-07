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BTS рассказали о двух песнях с нового альбома
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BTS рассказали о двух песнях с нового альбома 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
снова радуют своих поклонников приятными сюрпризами! мая группа выпустила новый клип на сингл «Singularity», где главная вокальная роль досталась Ви!
Как и все видео, клип выглядит невероятно завораживающим! Нежные биты, плавные движения, притягательный голос музыканта. До мурашек по коже! Особенно магическими кажутся сцены с летающими вокруг Ви белыми масками.
А какой эпизод ролика больше всего понравился вам?
После выпуска клипа разговоры о новом альбоме «Love:», релиз которого состоится мая, начались с новой силой.
Парни пока не предоставили список песен для нового альбома, но похоже, что мая ребята выступят с песней «Fake» на Шоу Эллен Дедженерес (Ellen). Несмотря на то, что сама Эллен пока не подтвердила эту информацию, Andy (Энди Лэсснер), исполнительный продюсер шоу, поделился статьей из журнала «Variety», где впервые была опубликована эта информация.
Поклонники уверены, что «Singularity» тоже будет одной из песен с нового диска.
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