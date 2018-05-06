Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне официально открывают «Евровидение» 

Главной темой этого года выбран океан, на берегу которого находится столица смотра. Концерты будут проходить под девизом «All Aboard!» ("Все на борт!"). В 2018 году бороться за победу будут исполнители из 43-х стран. 37 из них сначала должны пройти отбор в финал. Остальные — так называемая «Большая пятерка» стран — основательниц конкурса (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и прошлогодний победитель Португалия — автоматически становятся участниками решающего концерта. В этот раз 12 музыкантов пожелали исполнить конкурсные композиции на родном языке, не считая англоязычных певцов из Великобритании и Австралии. Фаворитом «Евровидения» букмейкеры называют Израиль, так как клип представительницы этого государства Нетты Барзилай (Netta) на песню «Toy» на официальном YouTube-канале конкурса набрал более 18 млн просмотров. Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова с песней «I Won»t Break" ("Я не сдамся"). Она должна была стать участником «Евровидения» еще в прошлом году, тогда конкурс проходил в Киеве и Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый полуфинал «Евровидения» состоится 8 мая, второй — на котором выступит Самойлова — 10 мая. А победителей конкурса определят 12 мая.