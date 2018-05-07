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Фестиваль «Московская весна a cappella» подготовил праздничную программу к 9 Мая
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Фестиваль «Московская весна a cappella» подготовил праздничную программу к 9 Мая 

Москва24 29 минут назад
Фото: Москва24
Международный музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella» подготовил специальную программу ко Дню Победы.
Выступления будут проходить 8 мая с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 20:00, а 9 мая с 12:00 до 14:00 и с 18:30 до 21:00. На семи площадках в центре столицы выступят 7 зарубежных и 14 российских коллективов, которые исполнят военные песни. Это группы The Alley Cats из США, Metro Vocal Group из Китая, The Spell из Португалии и другие. В мероприятии будут участвовать в том числе Московский Казачий хор, фолк-группа «Млада», дуэт Mila&Sofia, Honey jazz choir.
Фестиваль проходит в столице с 27 апреля по 9 мая. Помимо культурной программы, предусмотрена и гастрономическая. Кроме того, гостей ожидают мастер-классы, выставки, лекции и экскурсии.
Конкурс отличается от других тем, что участники поют без музыки. В качестве сцены — городское пространство: улицы, площади, скверы, парки, балконы, лестницы и крыши. Всего на фестивале задействуют 61 площадку, а концерты состоятся на 40 из них. В рамках фестиваля посетителям покажут около 100 музыкальных спектаклей.
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