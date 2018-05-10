Ученики школы № 2115 отметили День Победы

Во всех корпусах учебного заведения были организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Ребята читали стихи о войне, подготовили номера художественной самодеятельности, все вместе пели песни военных лет.

На асфальте школьники рисовали целые баталии, посвященные войне. Ученики 6-8 классов соревновались в конкурсе строя и песни. Дошкольники после концерта выпустили в небо белые шары и поиграли в «Зарницу». Торжественные линейки завершились возложением цветов к монументам района Черемушки. Вместе с ветеранами ВОВ ребята почтили память погибших воинов в Великой Отечественной войне Минутой молчания.