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Ученики школы № 2115 отметили День Победы
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Ученики школы № 2115 отметили День Победы 

Управа района Черемушки 22 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
Во всех корпусах учебного заведения были организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Ребята читали стихи о войне, подготовили номера художественной самодеятельности, все вместе пели песни военных лет.
На асфальте школьники рисовали целые баталии, посвященные войне. Ученики 6-8 классов соревновались в конкурсе строя и песни. Дошкольники после концерта выпустили в небо белые шары и поиграли в «Зарницу». Торжественные линейки завершились возложением цветов к монументам района Черемушки. Вместе с ветеранами ВОВ ребята почтили память погибших воинов в Великой Отечественной войне Минутой молчания.
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