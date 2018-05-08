В парке «Зарядье» состоится показ спектакля-концерта «Посвящение»

В парке «Зарядье» 9 мая состоится показ спектакля-концерта «Посвящение» по пьесе драматурга Хайнера Мюллера «Волоколамское шоссе». Постановка завершит фестиваль «Московская весна a cappella», сообщили в пресс-службе мероприятия.

Всего в масштабной постановке задействовано 90 артистов и музыкантов. Гости фестиваля услышат фрагменты из пятой и шестой симфоний Петра Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под управлением дирижера Сергея Тарарина.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль присоединится к празднику Победы. 9 мая участники конкурса будут исполнять для горожан и гостей столицы песни военных лет.

Выступления будут проходить 8 мая с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 20:00, а 9 мая с 12:00 до 14:00 и с 18:30 до 21:00. На семи площадках в центре столицы выступят 7 зарубежных и 14 российских коллективов, которые исполнят военные песни. Это группы The Alley Cats из США, Metro Vocal Group из Китая, The Spell из Португалии и другие. В мероприятии будут участвовать в том числе Московский Казачий хор, фолк-группа «Млада», дуэт Mila&Sofia, Honey jazz choir.

Фестиваль «Московская весна A Cappella» проходит в столице с 27 апреля по 9 мая. В городе открылось более 60 фестивальных площадок, а живые концерты идут на 40 сценах. В качестве сцен использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов.