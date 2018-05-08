Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение 

1/8 В 1986 году эта девушка, Сандра Ким, победила на Евровидении. Зажигательные танцы, начес, пиджак с широкими плечами — все это вроде вполне типично для тех времен, однако задача у этого была особенная — замаскировать истинный возраст конкурсантки. Вместо заявленных 15, девочке было всего 13 лет. По правилам её участие не допускалось. Фото: Скриншот из видео

2/8 В 2016 году певец Ivan представлял на конкурсе Беларусь. Его продюсер Виктор Дробыш вел серьезные переговоры с организаторами ради того, чтобы певцу позволили выйти на сцену обнаженным и в окружении волков. Однако, наверное, к счастью, этого сделать не позволили. Задумка осталась воплощенной только на проекторе. Фото: @ivan__rock

3/8 Нестандартные номера Евровидение любит, судя хотя бы по тому, что первое место в 2016 году заняли финны Lordi. Совсем неформат этого шоу — они, как оказалось, то ли пришлись по вкусу миллионам зрителей со всего мира, то ли чувство юмора голосующих обернулось случайной победой хард-рока, который обычно имеет свою определенную аудиторию. globallookpress.com Фото:

4/8 Еще не успевшая позабыться — Кончита Вурст. А, если быть точнее, австриец Томас Нойвирт. В 2014 году он в образе бородатой женщины выиграл конкурс, обливаясь слезами после каждых 12 баллов. Певец хотел показать миру, насколько мало значат внешность, пол и сексуальная ориентация. В апреле этого года стало известно, что у него ВИЧ. globallookpress.com Фото:

5/8 Вот и досмеялись — она все-таки туда попала. В какой-то мере, Верка Сердючка имеет много общего с Кончитой, правда, австрийская звезда все больше по серьезным композициям. С блестками, почти шиком и двусмысленной песенкой украинский певец Данилко занял второе место на Евровидении-2007. globallookpress.com Фото:

6/8 Не всегда странное творят артисты. Иногда в этом помогают зрители. Так, на выступлении победительницы конкурса, представляющей Украину, на сцену выбежал её соотечественник, украинский пранкер, который прямо перед камерами, стоя рядом с Джамалой, снял с себя штаны. Надо отдать должное певице — она сделала вид, будто ничего не произошло. Фото: Скриншот из видео

7/8 Случалось и такое, что уже признанные мировые звезды принимали участие в соревновании, однако, как показывает практика, это совсем не прибавляло им шансов на победу. В такой ситуации оказалась в 1997 году Алла Пугачева. Она заменяла заболевшего Меладзе, который должен был исполнять песню «Примадонна». Итог: 15 место. Фото: Скриншот из видео