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В театре «Преображение» состоялся концерт, посвященный Дню Победы
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В театре «Преображение» состоялся концерт, посвященный Дню Победы 

Newsroom24 4 мая 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба театра.
В зрительном зале собрались преподаватели и студенты Нижегородского строительного техникума.
С концертной программой выступили артисты театра, исполнители и музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Со сцены прозвучали песни военных лет, песни советской и российской эстрады, стихи и музыкальные композиции.
В концерте приняли участие артисты театра — Сергей Топков, Дарья Демидова, Ольга Коновалова, Игорь Будник; музыканты — Павел Томилов, Владимир Митяков; а также солистка Нижегородского военного оркестра Ольга Глазкова.
Зрителям продемонстрировали кинохронику военных лет, рассказали о подвиге советских солдат, о блокаде Ленинграда, освобождении Белоруссии, о взятии Берлина и победе над фашизмом.
В фойе театра для всех желающих была представлена тематическая фотовыставка, подготовленная совместно с Русским музеем фотографии. Студенты смогли увидеть, как от стен кремля отправлялись на фронт горьковчане, взглянуть на портреты солдат, прочитать письма бойцов домой и ознакомиться с агитационными плакатами того времени.
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