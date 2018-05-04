В театре «Преображение» состоялся концерт, посвященный Дню Победы

Об этом сообщает пресс-служба театра.

В зрительном зале собрались преподаватели и студенты Нижегородского строительного техникума.

С концертной программой выступили артисты театра, исполнители и музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Со сцены прозвучали песни военных лет, песни советской и российской эстрады, стихи и музыкальные композиции.

Зрителям продемонстрировали кинохронику военных лет, рассказали о подвиге советских солдат, о блокаде Ленинграда, освобождении Белоруссии, о взятии Берлина и победе над фашизмом.

В фойе театра для всех желающих была представлена тематическая фотовыставка, подготовленная совместно с Русским музеем фотографии. Студенты смогли увидеть, как от стен кремля отправлялись на фронт горьковчане, взглянуть на портреты солдат, прочитать письма бойцов домой и ознакомиться с агитационными плакатами того времени.