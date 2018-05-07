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Для проживающих пансионата устроили концерт
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Для проживающих пансионата устроили концерт 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
4 мая 2018 года в рамках московского Пасхального фестиваля в пансионате для ветеранов труда (Островитянова, 10) прошёл концерт Братиславского хора мальчиков. Зрители, собравшиеся в зале, услышали в исполнении хора разнообразные музыкальные композиции. Вот что говорит о выступлении хора одна из зрительниц: «Выступление хора мне очень понравилось. Я получила огромное удовольствие. Спасибо всем участникам и организаторам за этот удивительный концерт». После окончания концерта художественному руководителю хора был вручен герб города Москвы, изготовленный в двух разных техниках (резьба по дереву и вышивка бисером). Об этом сообщается на сайте пансионата.
Московский Пасхальный фестиваль — ежегодный российский фестиваль классической музыки, основанный по инициативе главного дирижёра Мариинского театра маэстро Валерия Гергиева.
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