Дональд Гловер выпустил новый клип о насилии в Америке

Актер, режиссер и сценарист Дональд Гловер , известный как исполнитель Childish Gambino, представил новый клип на свою композицию «This Is America». Съемками видеоклипа занимался режиссер Хиро Мураи, ранее работавший с Гловером над сериалом «Атланта».

Видеоролик затронул самые наболевшие темы США за последнее время — свободное ношение огнестрельного оружия, массовые расстрелы и расовую дискриминацию. На протяжение всего трека Gambino повторяет одну и ту же фразу «Don't catch you slipping up» («Не дай себя поймать»). По словам музыканта, он хотел показать обычную жизнь темнокожего населения в Штатах — госпел, танцы, насилие и бездействующая полиция.

Напомним, что последний студийный альбом музыканта «Awaken, My Love!» вышел в 2016 году. Ожидается, что релиз следующего альбома Childish Gabmino состоится уже в сентябре этого года.