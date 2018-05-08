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Дональд Гловер выпустил новый клип о насилии в Америке
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Дональд Гловер выпустил новый клип о насилии в Америке 

Fancy Journal 3 часа назад
Фото: Fancy Journal
Актер, режиссер и сценарист Дональд Гловер, известный как исполнитель Childish Gambino, представил новый клип на свою композицию «This Is America». Съемками видеоклипа занимался режиссер Хиро Мураи, ранее работавший с Гловером над сериалом «Атланта».
Видеоролик затронул самые наболевшие темы США за последнее время — свободное ношение огнестрельного оружия, массовые расстрелы и расовую дискриминацию. На протяжение всего трека Gambino повторяет одну и ту же фразу «Don't catch you slipping up» («Не дай себя поймать»). По словам музыканта, он хотел показать обычную жизнь темнокожего населения в Штатах — госпел, танцы, насилие и бездействующая полиция.
Напомним, что последний студийный альбом музыканта «Awaken, My Love!» вышел в 2016 году. Ожидается, что релиз следующего альбома Childish Gabmino состоится уже в сентябре этого года.
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