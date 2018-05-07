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«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
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«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром 

Рамблер 1 час назад
27 апреля в эфире программы «Вечерний Ургант» состоялась премьера клипа Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Это видео, в котором певец исполнил роль подростка-нигилиста, всего за сутки собрало более трех миллионов просмотров в YouTube и вызвало много шума.
Пересказывать содержание клипа смысла уже нет: его, наверно, не посмотрел только ленивый. А вот другому ролику уделить внимание стоит.
Члены команды Fastfoxes выложили на своем официальном YouTube-канале бэкстейдж со съемок нашумевшего клипа. Автором «закулисного» видео стал Эдуард Виннер, а о самом процессе работы над видео рассказали его идейные вдохновители Вадим Селезнев и Александр Гудков.
Согласитесь, порой посмотреть на то, как снимали ключевые сцены того или иного видео так же интересно, как и увидеть его конечный итог.
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