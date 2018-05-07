Московский камерный Шнитке-оркестр отыграет праздничную концертную программу в столице Боснии и Герцеговины

9 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в городской ратуше «Вечница» в Сараево (Босния и Герцеговина) пройдет концерт Московского камерного Шнитке-оркестра под руководством заслуженного артиста России Игоря Громова . Организатором программы выступает Департамент культуры города Москвы.

Концерт состоит из двух отделений. В первом прозвучит музыка таких композиторов как А. Пьяццолла, Н. Римский-Корсаков, Й. Гайдн, Дж. Россини, А. Вивальди, И. С. Бах, Дж. Платти, А. Шнитке.

Во втором отделении в исполнении московских виртуозов гостей ждут произведения И. Штрауса, И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова и других великих композиторов.

Начало концерта в 20:30.

Вход по пригласительным билетам.