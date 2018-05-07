Инсталляцию из нетоксичных отходов откроют в «Аптекарском огороде» в рамках фестиваля ARS Hortus

Международный фестиваль современного искусства, науки и экологии ARS Hortus пройдет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 13 мая по 15 июля 2018 г. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«С 13 мая по 15 июля 2018 г. в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет масштабный I Международный фестиваль современного искусства, науки и экологии ARS Hortus — уникальное событие, которое объединит в единое целое природу, экологию, музыку, скульптуру, фотографию, балет и многое другое в старейшем, более чем 312-летнем, ботаническом саду России. В фестивале примут участие 50 выдающихся художников со всего мира», — сказала О. Архипова. Она уточнила, что в программе фестиваля запланировано проведение выставок, концертов классической и неоклассической музыки (филармонический оркестр под руководством ведущих маэстро из Большого театра, Московского академического Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Концертного зала им. П. Чайковского и другие), мультимедийных перформансов с современной хореографией, а также лекций и мастер-классов от художников, кураторов и экспертов в мире искусства. «В рамках фестиваля пройдет два важных события: создание грандиозной полиинсталляции из нетоксичных отходов, собранных на территории Москвы, площадью 7 га, а также открытие в саду новой арт-галереи площадью более 500 кв. м», — подчеркнула пресс-секретарь. По словам директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, планируется проведение последующих фестивалей в других парках, усадьбах и садах России под эгидой ARS Hortus.