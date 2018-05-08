Первая сирень расцвела в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела сирень. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Первая в Москве сирень расцвела на XVIII Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» — массовое цветение растения ожидается с середины мая. Посетители могут увидеть первые цветки сирени рядом с экспозицией «Растения Средней полосы европейской части России», возле громадной черешни», — сказала О. Архипова. Она также подчеркнула, что сейчас в саду пик цветения 100 тыс. тюльпанов, который продлится около двух недель. Также цветут магнолии, яблони, сливы, груши, черемухи, рябчики, нарциссы, гиацинты, первые рододендроны. Скоро распустится махровая сакура в Дальневосточном саду. «В коллекции „Аптекарского огорода“ насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе сирень венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. В мае 2015 г. коллекция пополнилась роскошными сортами отечественного происхождения. Считается, что русские сорта сирени — самые лучшие в мире. Многие из них носят гордые названия, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди новых сиреней в коллекции сада — „День Победы“, „Маршал Бирюзов“, „Маршал Конев“, „Маршал Соколовский“, „Вечерний звон“, „Вечерняя Москва“ и сорт „Михайло Ломоносов“, — пояснила пресс-секретарь.