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Разбитое сердце расцвело в «Аптекарском огороде»
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Разбитое сердце расцвело в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Фото: РИАМО
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвело растение разбитое сердце. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Дицентра красивая или разбитое сердце или сердцецвет красивый или тихоокеанское кровоточащее сердце (Dicentra formosa) из семейства маковых расцвела на XVIII Весеннем фестивале цветов в «Аптекарском огороде». Посетители могут увидеть необыкновенное растение с цветами в форме сердца в Теневом саду и узнать о нем детальную информацию на обзорных экскурсиях в выходные дни», — сказала О. Архипова.
Она уточнила, что родина разбитого сердца — тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. Дицентра была открыта в 1792 г. шотландским биологом Арчибальдом Мензисом. Культивируется с XIX века.
Также в настоящее время в «Аптекарском огороде» — пик цветения 100 тыс. тюльпанов и магнолий, распустились огромные груши, черешни, черемухи, яблони, сливы, вишни, нарциссы, гиацинты, форзиции, рябчики, рододендроны, первая сирень. Со дня на день расцветут редкие орхидеи под открытым небом и махровая сакура в Дальневосточном саду.
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