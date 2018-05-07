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Праздничный концерт ко Дню Победы организует хореографический ансамбль «Фуэте»
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Праздничный концерт ко Дню Победы организует хореографический ансамбль «Фуэте» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 7 мая 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Праздничный концерт хореографического ансамбля «Фуэте» состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в понедельник, 7 мая.
«Чтобы помнили…» — такое название носит предстоящее мероприятие, посвященное Дню Победы. Напомним, что танцевальный коллектив уже давал этот концерт 25 апреля.
— На концертах ансамбля «Фуэте» у нас всегда аншлаг, поэтому почти на все его выступления можно попасть только по пригласительным. Предыдущее мероприятие проводилось для близких и друзей участников коллектива, однако сегодня, 7 мая, мы приглашаем всех жителей и ветеранов нашего района. Программа будет такая же, что и 25 апреля. В тот раз танцоры представили совершенно новые номера: они не были связаны напрямую с Днем Победы, но можно было проследить тему России и ее народов. Тематика отражалась и в костюмах: они были очень колоритными. Эту программу действительно стоит увидеть, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.
Концерт состоится по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 5Г. Начало в 19:00. Регистрация доступна на сайте учреждения.
Отметим, что уже завтра, 8 мая, в 14:00 в Центре начнется праздничное мероприятие ансамбля русской и советской песни «Соловушка», певцами которого являются представители старшего поколения. Зарегистрироваться на концерт можно по ссылке.
Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/07/40676/
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