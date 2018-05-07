Нужны ли нашим детям уроки музыки?

Помните ли вы свои школьные уроки пения, как помню их я? Классы первый-третий: самозабвенное стремление солировать в нестройном хоре одноклассников. Волшебство выстроенных на пяти линейках загадочных значков, каждый из которых визуально отражает какой-то звук. Учительница, рассказывающая чудесные истории о композиторах, певцах и музыкантах-виртуозах… Классы четвертый-седьмой: рассаживание за партами в кабинете, где стоит изрядно обшарпанное пианино. Радостная возможность отдохнуть после алгебры перед немецким или банально списать у приятеля домашку по физике. Мальчишки, соревнующиеся, кто точнее передразнит выражение лица музычки. Пол-урока в школьной столовой, где можно попить компотику после того, как тебя выгнали из класса. То, что было потом, лучшее не вспоминать — тинейджеры нередко бывают очень жестоки по отношению к тем, кто не может или не хочет проявить силу… Одним словом, типичная история, подобную которой может рассказать любой. Осталось лишь разобраться, отчего такое имеет место в подавляющем большинстве наших школ и можно ли как-то изменить ситуацию… «Музыка оказывает на ребёнка одно из самых сильных воздействий» Дискуссии о преподавании музыки в школе ведутся давно. Идей и предложений по трансформации скучных, не интересных детям 45-минутных перерывов между «настоящими» предметами выдвигается множество. Но, увы, воз не сдвигается с места ни на сантиметр. Из чего можно сделать вывод: развал системы преподавания музыки если ещё и не перешёл точку невозврата, то, по крайней мере, вплотную к ней приблизился. Во всяком случае, вписанную в Стандарт общего образования формулировку: «Основной целью современного музыкального образования является становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры» — вряд ли имеет смысл воспринимать иначе, как пустой звук.

Именно та звуковая информация, которую ребенок впитает в себя в раннем детстве, становится основным опорным поэтическим и музыкальным языком в его будущем сознательном речевом и музыкальном интонировании.

Огульно утверждать, что подобное происходит повсеместно, разумеется, не стоит, однако в целом уроки музыки никакого толчка в развитии эмоциональной и эстетической сферы детей не производят. И возникают вопросы: так, может быть, отменить этот предмет, как бессмысленный и бесполезный? Зачем детям нужна музыка, да и нужна ли она им вообще? Ответ на эти вопросы даёт доктор биологических наук, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Института детства РГПУ им. А. И. Герцена Елена Николаева : — Мир полон движения, ритма и звука, причем музыка оказывает на ребёнка одно из самых сильных воздействий, хотя механизм его пока слишком слабо изучен. Музыкальный опыт развивается у человека подобно тому, как развивается его речь. Для восприятия музыки, как и для многих других психологических процессов, существует сенситивный период. Есть мнение, что именно та звуковая информация, которую ребенок впитает в себя в раннем детстве, становится основным опорным поэтическим и музыкальным языком в его будущем сознательном речевом и музыкальном интонировании. Возможно, поэтому те дети, которых укачивали под колыбельные, позднее имели развитое музыкальное мышление. При этом следует учитывать, что детская музыкальная культура близка не музыкальной культуре взрослых, а устной традиционной, органически включённой в будничную жизнь. Ребенок не вычленяет музыку как отдельный феномен. Исключая ситуации, где его это заставляют делать взрослые, ребенок не поёт специально для кого-то. Его песня возникает как порыв чувств, а вовсе не на занятиях, где следует молча внимать педагогу… С научной точки зрения всё понятно. Но на практике, к сожалению, всё происходит с точностью до наоборот. По крайней мере, в этом уверен знаменитый российский певец и радиоведущий Юрий Охочинский : — Честно говоря, я просто не знаю, куда ещё дальше идти и о чём говорить, если в наших школах сплошь и рядом отменяют уроки музыки, считается, что переоборудование хорового зала в компьютерный класс принесёт нашим детям пользу. Результат налицо — люди не могут отличить фальшивый звук от чистого. Более того, фальшивый звук сегодня в моде! Что это, объясните мне?! Я не понимаю… Я часто выезжаю за границу и вижу, как бережно там сохраняются и классическая, и популярная музыка, и рок, и джаз, и фолк, и кантри. И в США, и в Европе ребёнка приучают к музыке с самого раннего детства. Кто-то играет на каком-то инструменте или поёт в церковном хоре. В любом колледже есть свои оркестры, ансамбли. И это приносит свои плоды — поскольку люди воспитывались на качественной музыке, у них развивается хороший вкус, благодаря которому Запад имеет замечательную музыкальную культуру. А что у нас? Может быть, это звучит не патриотично, но складывается ощущение, будто над россиянами проводятся какие-то опыты. Развлекательные музыкальные программы на нашем ТВ просто невозможно смотреть. У меня растут дети, и слава Богу я рядом, чтобы сказать им: «Ребята, это плохо, не надо такое слушать. А вот это — хорошо…» Но ведь большинство людей не могут себе такого позволить! Одним словом, с музыкальным образованием сегодня всё грустно, и, боюсь, если ничего не изменится, станет ещё хуже… «Музыку можно включать на обычных уроках» Школьные хоры и университетские оркестры в Европе и США действительно широко распространены. Однако говорить, будто в них занимаются все поголовно, разумеется, не приходится. Значительная часть людей всю жизнь переживает посттравматическое состояние после того, как им банально наступил на ухо медведь. Такие дети имеют возможность понять, что такое хорошая музыка, только во время включённых в образовательную программу уроков. Чтобы приобщить их к настоящему искусству, на Западе разработаны и используются в большинстве стран образовательные программы. Одной из лучших в мире считается сегодня система школьного образования, применяемая в Финляндии, но при этом, как показывают опросы, учащиеся, как правило, относятся к школе не слишком хорошо. Чтобы привить детям интерес, уважение и даже любовь к их учебному заведению, финские ученые провели несколько лет назад ряд исследований и опубликовали их результаты в журнале Music Education Research.

Уроки музыки помогают нервной системе детей справляться с шумом в оживленной обстановке, например, на школьном дворе. Благодаря этому у детей улучшается память и повышается способность концентрироваться на занятиях, отчего они лучше усваивают учебный материал.