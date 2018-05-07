Участники студии авторской песни «Парусник» выступили на Корнейчука

Участники студии авторской песни «Парусник» Дома культуры «Смена» на минувшей неделе выступили в библиотеке № 69. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-По сути, это был отчетный концерт. Перед зрителями выступали ребята начиная с первого года обучения и вплоть до выпускников, поэтому концерт получился длинным и насыщенным. На концерте можно было увидеть результат нескольких недель репетиций, кажется, полезных не только начинающим исполнителям, но и их наставникам. Сами же наставники выступали с песнями Владимира Ланцберга, а также со своими сольными песнями, — рассказали в администрации ДК.

Отметим, что основная программа занятий в студии «Парусник» включает в себя обучение игре на гитаре и развитие вокальных навыков. Кроме того, в программу входят изучение сольфеджио, уроки актерского мастерства, теория музыки и знакомство с авторской песней. (ип)