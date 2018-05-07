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Участники студии авторской песни «Парусник» выступили на Корнейчука
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Участники студии авторской песни «Парусник» выступили на Корнейчука 

Управа района Бибирево 48 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Участники студии авторской песни «Парусник» Дома культуры «Смена» на минувшей неделе выступили в библиотеке № 69. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-По сути, это был отчетный концерт. Перед зрителями выступали ребята начиная с первого года обучения и вплоть до выпускников, поэтому концерт получился длинным и насыщенным. На концерте можно было увидеть результат нескольких недель репетиций, кажется, полезных не только начинающим исполнителям, но и их наставникам. Сами же наставники выступали с песнями Владимира Ланцберга, а также со своими сольными песнями, — рассказали в администрации ДК.
Отметим, что основная программа занятий в студии «Парусник» включает в себя обучение игре на гитаре и развитие вокальных навыков. Кроме того, в программу входят изучение сольфеджио, уроки актерского мастерства, теория музыки и знакомство с авторской песней. (ип)
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