Ещё
Классическую музыку услышат в Текстильщиках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Классическую музыку услышат в Текстильщиках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 48 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Произведения французского композитора Камиля Сен-Санса смогут услышать любители музыки, которые посетят концерт в культурном центре «Москвич».
— Вниманию зрителей будут представлены популярные и виртуозные произведения автора: концерт для виолончели с оркестром № 1, «Муза и поэт» для скрипки и виолончели с оркестром, «Интродукция и рондо каприччиозо» для скрипки с оркестром, «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» для виолончели и фортепиано, — сообщили в пресс-службе КЦ.
Зрителей ждут 11 мая по адресу: Волгоградский проспект, 46/15. Начало — в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте КЦ «Москвич».
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
В ЮВАО споют а cappella Призером городских соревнований стал юный пловец района Южнопортовый Гитаристы выступят в районе Южнопортовый
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали4
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры2
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино1
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение