Классическую музыку услышат в Текстильщиках

Произведения французского композитора Камиля Сен-Санса смогут услышать любители музыки, которые посетят концерт в культурном центре «Москвич».

— Вниманию зрителей будут представлены популярные и виртуозные произведения автора: концерт для виолончели с оркестром № 1, «Муза и поэт» для скрипки и виолончели с оркестром, «Интродукция и рондо каприччиозо» для скрипки с оркестром, «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» для виолончели и фортепиано, — сообщили в пресс-службе КЦ.

Зрителей ждут 11 мая по адресу: Волгоградский проспект, 46/15. Начало — в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте КЦ «Москвич».