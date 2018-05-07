Воронежцев приглашают на вечер бразильской босановы и самбы

12 мая на сцене «Петровского» выступит ALEXIN 5 — воронежская группа, исполняющая горячую латинскую музыку.

Они — многократные участник международных фестивалей «Усадьба Jazz», «Петроджаз», «Джазовая Провинция». В программе Musica Latina — босанова и самба, джаз и фанк, Том Джобим и Жоао Жилберту, традиционная музыка Бразилии и не только.

Кстати, 30 мая в «Петровском» пройдет джазовый джем с музыкантом Андреем Дудченко.

«Если ты музыкант, умеющий играть и слушать других музыкантов на сцене, и хочешь принять участие в создании музыки «здесь и сейчас» — добро пожаловать!» — приглашают организаторы.