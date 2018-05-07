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Воронежцев приглашают на вечер бразильской босановы и самбы
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Воронежцев приглашают на вечер бразильской босановы и самбы 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
12 мая на сцене «Петровского» выступит ALEXIN 5 — воронежская группа, исполняющая горячую латинскую музыку.
Они — многократные участник международных фестивалей «Усадьба Jazz», «Петроджаз», «Джазовая Провинция». В программе Musica Latina — босанова и самба, джаз и фанк, Том Джобим и Жоао Жилберту, традиционная музыка Бразилии и не только.
Кстати, 30 мая в «Петровском» пройдет джазовый джем с музыкантом Андреем Дудченко.
«Если ты музыкант, умеющий играть и слушать других музыкантов на сцене, и хочешь принять участие в создании музыки «здесь и сейчас» — добро пожаловать!» — приглашают организаторы.
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