Концерт ко Дню Победы проведет досуговый центр «Якиманка-1» 

Досуговый центр «Якиманка-1» организует 8 мая праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
— Мы позовем на мероприятие ветеранов. На сцене нашего центра, возможно, будут выступать районные барды, за спиной у которых многочисленные победы в конкурсах авторской песни, — поделилась Ангелина Иванова, директор учреждения.
Она добавила, что сценарий концерта напишет креативная группа центра «Якиманка-1».
Праздничный концерт состоится по адресу: улица Большая Якиманка, дом 27. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-917-517-58-54.