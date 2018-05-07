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Концерт ко Дню Победы проведет досуговый центр «Якиманка-1»
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Концерт ко Дню Победы проведет досуговый центр «Якиманка-1» 

Управа района Якиманка 3 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Досуговый центр «Якиманка-1» организует 8 мая праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
— Мы позовем на мероприятие ветеранов. На сцене нашего центра, возможно, будут выступать районные барды, за спиной у которых многочисленные победы в конкурсах авторской песни, — поделилась Ангелина Иванова, директор учреждения.
Она добавила, что сценарий концерта напишет креативная группа центра «Якиманка-1».
Праздничный концерт состоится по адресу: улица Большая Якиманка, дом 27. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-917-517-58-54.
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