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Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского выступит в Парке Горького 9 мая
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Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского выступит в Парке Горького 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского пройдет на Фонтанной площади в Парке Горького в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«Главным событием дня станет концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского — одного из самых признанных музыкальных коллективов, чья история началась еще в 1930 г. Именно в исполнении оркестра мир впервые услышал многие произведения Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна и Георгия Свиридова», — говорится в сообщении.
В честь 73-й годовщины Победы оркестр исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную во время блокады Ленинграда. Кроме того, на Фонтанной площади в течение дня пройдут концерты артистов эстрады, театра и кино. На Пушкинской набережной расположится выставка военной техники — гости смогут увидеть легендарные танк Т-34, «Катюшу» и еще более 15 единиц техники.
«Завершится праздник большим салютом с баржи, установленной на Москве-реке. За лучшими видами стоит отправляться на смотровую площадку музея Парка Горького, куда можно попасть по билету. Первый залп — в 22:00», — добавили в пресс-службе.
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