Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского выступит в Парке Горького 9 мая

Концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского пройдет на Фонтанной площади в Парке Горького в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Арама Хачатуряна и «Главным событием дня станет концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского — одного из самых признанных музыкальных коллективов, чья история началась еще в 1930 г. Именно в исполнении оркестра мир впервые услышал многие произведения Сергея Прокофьева Георгия Свиридова », — говорится в сообщении.

В честь 73-й годовщины Победы оркестр исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича , написанную во время блокады Ленинграда. Кроме того, на Фонтанной площади в течение дня пройдут концерты артистов эстрады, театра и кино. На Пушкинской набережной расположится выставка военной техники — гости смогут увидеть легендарные танк Т-34, «Катюшу» и еще более 15 единиц техники.

«Завершится праздник большим салютом с баржи, установленной на Москве-реке. За лучшими видами стоит отправляться на смотровую площадку музея Парка Горького, куда можно попасть по билету. Первый залп — в 22:00», — добавили в пресс-службе.