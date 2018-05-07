Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского выступит в Парке Горького 9 мая 

Концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского пройдет на Фонтанной площади в Парке Горького в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«Главным событием дня станет концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского — одного из самых признанных музыкальных коллективов, чья история началась еще в 1930 г. Именно в исполнении оркестра мир впервые услышал многие произведения Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна и Георгия Свиридова», — говорится в сообщении.
В честь 73-й годовщины Победы оркестр исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную во время блокады Ленинграда. Кроме того, на Фонтанной площади в течение дня пройдут концерты артистов эстрады, театра и кино. На Пушкинской набережной расположится выставка военной техники — гости смогут увидеть легендарные танк Т-34, «Катюшу» и еще более 15 единиц техники.
«Завершится праздник большим салютом с баржи, установленной на Москве-реке. За лучшими видами стоит отправляться на смотровую площадку музея Парка Горького, куда можно попасть по билету. Первый залп — в 22:00», — добавили в пресс-службе.