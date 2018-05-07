Большой симфонический оркестр выступит в Парке Горького 9 мая

В День Победы, 9 мая, на Фонтанной площади Парка Горького выступит Большой симфонический оркестр. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Арама Хачатуряна и «Главным событием дня станет концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского — одного из самых признанных музыкальных коллективов, чья история началась еще в 1930 г. Именно в исполнении оркестра мир впервые услышал многие произведения Сергея Прокофьева Георгия Свиридова », — говорится в сообщении.

Отмечается, что завершить праздник планируют праздничным салютом, который запустят в небо в 22:00 с баржи на Москва-реке.

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