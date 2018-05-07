Ещё
Большой симфонический оркестр выступит в Парке Горького 9 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большой симфонический оркестр выступит в Парке Горького 9 мая 

Москва меняется 7 мая 2018
Фото: Москва меняется
В День Победы, 9 мая, на Фонтанной площади Парка Горького выступит Большой симфонический оркестр. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Главным событием дня станет концерт Большого симфонического оркестра им. П. Чайковского — одного из самых признанных музыкальных коллективов, чья история началась еще в 1930 г. Именно в исполнении оркестра мир впервые услышал многие произведения Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна и Георгия Свиридова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что завершить праздник планируют праздничным салютом, который запустят в небо в 22:00 с баржи на Москва-реке.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Большой симфонический оркестр выступит в Парке Горького 9 мая появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Мэр пригласил москвичей отпраздновать День Победы на улицах Москвы В парке «Зарядье» пройдет фестиваль детских духовых оркестров К ЧМ-2018 в Москве появятся муралы иностранных художников
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
На Самойлову набросились зрители39
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение