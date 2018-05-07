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В Хорошево-Мневниках расскажут о развитии вокальной музыки
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В Хорошево-Мневниках расскажут о развитии вокальной музыки 

Управа района Хорошево-Мневники 51 минуту назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Лекция-концерт «Вокал как сольное, ансамблевое, театральное направление музыки» пройдет 15 мая в клубе «Атом».
— Лауреат международных конкурсов, пианист, музыковед Роман Чистяков расскажет о развитии вокальной музыки от периода барокко и классицизма до песен советских композиторов. А молодые талантливые артисты проиллюстрируют лекцию исполнением романсов, оперных арий, прозвучит также инструментальная музыка, — рассказали в пресс-службе клуба «Атом».
Прозвучит музыка Моцарта, Шуберта, Дебюсси, Рубинштейна, Чайковского, Блантера, Фаттаха и других композиторов в исполнении лауреатов международных конкурсов.
Начало в 13.30, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. (ео)
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