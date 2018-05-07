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Концерт «Письма Победы» прошел в Доме творчества «Ховрино»
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Концерт «Письма Победы» прошел в Доме творчества «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В четверг, 3 мая, в Доме творчества «Ховрино» состоялся концерт «Письма Победы». Об этом сообщили в учреждении культуры.
«Концертная часть мероприятия началась выступлением младшей группы вокальной студии «Маргаритки». Эстафету подхватил хор. Участники хоровой студии исполнили советские песни. Сольные выступления юных участников музыкальной студии и студии «Маргаритки» смогли передать слушателям атмосферу боевых будней наших дедов и прадедов. Концерт закончился пением малышей», — отметили в ДТ.
Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)
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