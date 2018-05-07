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«Шедевры из запасников» представят в Государственном музее Ханты-Мансийска
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«Шедевры из запасников» представят в Государственном музее Ханты-Мансийска 

АиФ Югра 19 минут назад
Фото: АиФ Югра
Ночь в музее пройдет в Ханты-Мансийске 19 мая. Мероприятие пройдет под девизом «Шедевры из запасников». Местом встречи любителей искусства станет Государственный художественный музей.
По данным службы информации ОТРК «Югра», зрители смогут увидеть произведения русских художников XVIII-XX веков из фондов. Отметим, что некоторые работы не экспонировались.
В музее будут работать выставки «Театр на бумаге». По которой посетители смогут пройти квест «Этот загадочный театр». Также в музее пройдет квест — «Призраки оперы».
Участие в «музейной ночи» примут представители театров Ханты-Мансийска, музыканты, художники. Жителям и гостям города расскажут о том, как создаётся театральная кукла и мини-спектакли. Кроме того югорчане узнают о том, как правильно выступать на публике. А еще зрителей ожидает театральная миниатюра — сценический этюд «Драма» по Антону Чехову.
Гостей вечера ждет концерт на котором будет играть классическая музыка, а также «Рок в акустике» и выступление музыканта Олега Боровкова.
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