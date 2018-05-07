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Мужской хор МИФИ выступил в просветительском центре на Красноармейской
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Мужской хор МИФИ выступил в просветительском центре на Красноармейской 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Концерт Академического мужского хора МИФИ под руководством Надежды Малявиной состоялся в православно-просветительском центре при Благовещенском храме на Красноармейской. Прозвучали хоровые произведения, духовная музыка, русская и зарубежная классика, народные песни. Об этом сообщили в администрации просветительского центра.
— Академический мужской хор МИФИ — один из самых известных любительских коллективов России. В нем поют только «мифисты» — студенты и выпускники вуза. Коллектив существует более 50 лет, — пояснил один из организаторов.
Адрес православно-просветительского центра: ул. Красноармейская, д. 2, стр. 4. (мю)
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