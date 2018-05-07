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«Золотые хиты рока» в Кремле
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«Золотые хиты рока» в Кремле 

Журнал ОК! 1 час назад
31 мая Симфонический оркестр «Русская Филармония» выступит со своей программой «Золотые хиты рока» в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с оркестром нестареющие хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe исполнят шведские рок-короли Магнус Баклунд и Йохан Бодинг, а также итальянский вокалист Симоне Романато. Дирижировать оркестром в этот вечер будет знаменитый Ульф Ваденбрандт, который покорил московскую публику своей необыкновенной энергетикой.
Забудьте, что Вы на концерте. Вы на самой отвязной вечеринке, — такое наставление дает Ульф Ваденбрандт своим музыкантам.
«Русская Филармония» регулярно сотрудничает с артистами мирового значения, создавая с ними уникальные и успешные проекты.
Узнать подробнее и приобрести билеты можно на сайте.
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