«Золотые хиты рока» в Кремле

31 мая Симфонический оркестр «Русская Филармония» выступит со своей программой «Золотые хиты рока» в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с оркестром нестареющие хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe исполнят шведские рок-короли Магнус Баклунд и Йохан Бодинг, а также итальянский вокалист Симоне Романато. Дирижировать оркестром в этот вечер будет знаменитый Ульф Ваденбрандт , который покорил московскую публику своей необыкновенной энергетикой.

Забудьте, что Вы на концерте. Вы на самой отвязной вечеринке, — такое наставление дает Ульф Ваденбрандт своим музыкантам.

«Русская Филармония» регулярно сотрудничает с артистами мирового значения, создавая с ними уникальные и успешные проекты.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно на сайте.