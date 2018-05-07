В Печатниках отметят День Победы

В районе Печатники широко отметят День Победы — 9 мая. Основные гуляния пройдут в народном парке «Печатники» на улице Гурьянова. Здесь будут транслировать военный парад, который пройдет в этот день на Красной площади, а вечером горожан ждет большой праздничный концерт, сообщили в управе района.

«В программе праздника — реконструкции и тематические постановки. На главной площадке парка пройдет большой концерт. На сцене выступят звезды российской эстрады. Они исполнят песни собственного сочинения и песни военного времени», — говорится в сообщении управы.

Среди приглашенных звезд — Дмитрий Колдун , группа «Кватро», Зара и другие.

Начало праздника в 10.00. (то)